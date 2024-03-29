Denizli’de 800 bin 548 seçmen 2 bin 636 sandıkta oy kullanacak

Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Denizli genelinde 285’i partili, 6’sı bağımsız olmak üzere 291 aday seçimlerde yarışacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Zolan AK Parti’den, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bülent Nuri Çavuşoğlu, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk kendi partisinden aday gösterildi. Kent genelinde ise 2 bin 636 sandık kurulacağı öğrenildi. 31 Mart Pazar günü 800 bin 548 seçmen sandıkta oy kullanacak.





