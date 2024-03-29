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Denizli’de 800 bin 548 seçmen 2 bin 636 sandıkta oy kullanacak

İHA İHA
29.03.2024 11:52
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31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdariler Seçimleri için Denizli’de 2 bin 636 sandıkta 800 bin 548 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.

Denizli’de 800 bin 548 seçmen 2 bin 636 sandıkta oy kullanacak

Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Denizli genelinde 285’i partili, 6’sı bağımsız olmak üzere 291 aday seçimlerde yarışacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Zolan AK Parti’den, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bülent Nuri Çavuşoğlu, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk kendi partisinden aday gösterildi. Kent genelinde ise 2 bin 636 sandık kurulacağı öğrenildi. 31 Mart Pazar günü 800 bin 548 seçmen sandıkta oy kullanacak.

Yerel Seçim 2024


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Denizli Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
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