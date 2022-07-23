Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Berkay Coguplugil (22) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, İsmailler Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Berkay Coguplugil itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Coguplugil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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