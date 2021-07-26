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Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen iki kişiden alınan organlar, nakil bekleyen hastalara umut oldu

26.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen iki kişiden alınan organlar, nakil bekleyen hastalara umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 48 ve 22 yaşındaki hastalardan bağışlanan 2 karaciğer, 2 böbrek ve akciğer İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da kalp krizi geçiren ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 48 yaşındaki Mehmet Kuşanç, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Kusanç'ın karaciğeri İzmir'den gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere alındı.

Aynı hastanede 23 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gençten alınan karaciğer, 2 böbrek ve akciğer de İzmir'e götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bağış yapan ailelere başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

İki ailenin de acılarını bir kenara bırakarak, başka hayatlara umut olmak adına organ bağışında bulunduklarını belirten Öztürk, "Ailelere bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki Türkiye'de sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. Görüyoruz ki Denizli'de organ bağışı konusunda duyarlılık devam ediyor. Bu ailelerimiz gibi organ bekleyen hastalara umut olabilmek için herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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