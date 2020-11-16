Denizli’de bin 122 farklı adreste denetim gerçekleştirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 122 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 9 ile 15 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 122 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 3 işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 22 kişiye toplamda 26 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 3 şahsa şüpheli olarak işlem uygulandı.

Bir fuhuş olayında 6 kişiye fuhşa teşvik ve aracılık suçundan dolayı işlem gerçekleşirken, 4 şahsa toplam 3 bin 160 TL idari ceza kesildi.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 22 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 19 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

