Denizli'de bir bebeğin öldüğü trafik kazasında gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü E.B. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.B'nin ifadesinde kaza sırasında hızlı gitmediğini, olayı tam hatırlamadığını savunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Amine Azra Bakan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Sinop'un Boyabat ilçesine götürüldü.

Yaralılardan bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) ise ameliyat edilebilmesi için bebeğini sezaryen yöntemiyle doğuracağı belirtildi.

Diğer yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kavşaktan dönen minibüse bir otomobilin çarpması, minibüsün kaldırıma sürüklenmesi yer alıyor.

Hüseyin Kapucu (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil, dün Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı yakınlarında E.B. (47) yönetimindeki 20 ABH 46 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kazada kaldırımda bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Amine Azra Bakan hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtilen sürücü E.B'nin 1,57 promil alkollü olduğu kaydedilmişti.



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