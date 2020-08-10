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Denizli’de bir hafta içerisinde 94 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 42’si yaralanmalı olmak üzere 94 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 20 bin 563 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 054 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 94 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de bir hafta içerisinde 94 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 42’si yaralanmalı olmak üzere 94 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 20 bin 563 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 054 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 94 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 42’si yaralanmalı, 52’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

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