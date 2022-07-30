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Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

30.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçaklayan O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince bulunduğu adreste yakalandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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