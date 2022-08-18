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Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

18.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Akşit'in kullandığı 20 KS 212 plakalı beton mikseri, Kelekçi Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Araç içerisinde sıkışan Akşit, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Akşit, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası beton mikseri

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