Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.U. idaresindeki 45 EM 134 plakalı otomobil, Konak Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuza çarparak şarampole devrildi.

Domuzun telef olduğu kazada sürücü S.U. ile otomobilde bulunan R.L.U, S.O, A.A. ve S.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz