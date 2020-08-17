YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı

Denizli’de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Temmuz 2020 verilerine göre, Denizli’de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli’de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Temmuz 2020 verilerine göre, Denizli’de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli ilinde konut satışları yüzde 131,8 arttı. Denizli’de konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,8 oranında artarak 2 bin 819 oldu. Bu satışların 820’si ilk satış, bin 999’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 762,8 oranında artış göstererek bin 786 oldu. Bin 786 ipotekli satışın 548’i ilk satış, bin 238’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 130 bin 721 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 57 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.
Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artış göstererek bin 33 oldu. Bu satışların 272’si ilk satış, 761’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 98 bin 636 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç
Kuryenin şakası canından ediyordu! Kuryenin şakası canından ediyordu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:13
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.