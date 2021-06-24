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Denizli'de haber alınamayan işitme engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

24.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de haber alınamayan işitme engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde dün öğleden bu yana haber alınamayan 63 yaşındaki işitme engelli Cennet Hıraözlü'nün bulunması için çalışma yapılıyor.

Kozlar Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Hıraözlü'nden dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara il merkezinden gönderilen komando timi, AFAD ekipleri ile vatandaşlar da katılıyor.

Ekipler, kadının son görüldüğü ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarda drone ile jandarma dedektör köpeği de kullanılıyor.

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