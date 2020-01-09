Denizli’de ilçe minibüslerine zam

Denizli’de ilçelere yolcu taşıyan minibüs ve midibüs araçlarında zam uygulaması başladı. Ulaşıma gelen zamdan vatandaşlar memnun olmadıklarını belirtti.

Denizli’de ilçe ulaşım araçlarındaki şoförler, araçların bakımından ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) zam talebinde bulunduklarını belirttiler. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda her ilçe için ayrı bir ücret tarifesi belirlendi. Bunun üzerine yeni düzenleme ile birlikte ulaşıma zam yapıldı. En uzak ilçelerden biri olan Çameli ilçesi için ücret 22 TL belirlenirken, Beyağaç ilçesi için ulaşım fiyatı 21 TL olarak belirlendi. En düşük ilçe ulaşım ücreti ise Sarayköy ilçesine 6 lira olarak belirlendi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yayınlanan ücret tarifeleri ise yeni uygulanmaya başlanırken, bazı şoförler ise uygulama net olarak başlamadığı söyledi.

“Araçların giderleri çok masraflı”

Çal ilçesi ulaşımını sağlayan şoför esnaf Süleyman Tiryaki, uzun zamandır zam gelmediği ve zam geldiğinde de vatandaşın tepki gösterdiğini belirten Tiryaki, “Bu zamlarda zaten vatandaşa karşı çok tepki gösterdi zaten, giderler aşırı, çok fazla oluyor. Araçların veya garajların tüm giderleri araba için çok masraflı. Vatandaş tabi ki memnun olmaz. Çünkü, her gün devamlı gelip giden insanlar var veya hastaneye oraya buraya gelen giden insanlar ‘bunlardan memnun olur mu?’ zaman zaman olur. Şu anda 3 lira gibi bir zam yapıldı Çal ilçesi için, 3 senedir zam alınmıyordu zaten” dedi.