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Denizli’de PÖH destekli narkotik operasyonu: 33 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine Polis Özel Harekat (PÖH) destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine Polis Özel Harekat (PÖH) destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren ve bu maddelerin ticaretini gerçekleştiren şahıslara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Bir süre takibe alınan uyuşturucu tacirlerini bir bir tespit eden Narkotik ekipleri şahısların adresleri belirledi. Polis Özel Harekat ve Narkotik polisleri kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli, uyuşturucu madde suçlarından yakalanma kararı bulunan 12 şüpheli olmak üzere 33 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 184 gram eroin, 589 adet ecstasy, 29 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 30 gram sentetik kannabinoid, 194 birim (kullanımlık) sentetik kannabinoid, hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 29 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheli şahsın 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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