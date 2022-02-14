YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Denizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

14.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, H.T. adlı kişinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyorBir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGalatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Denizli Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:48
Yatsı
20:04
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.