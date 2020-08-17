YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de spor dolu 4 gün sona erdi

Denizli’de spor dolu 4 gün sona erdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Denizli, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Denizli’de düzenlediği 2 farklı spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Denizli, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Denizli’de düzenlediği 2 farklı spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Dört gün boyunca süren müsabakalara Türkiye’nin 4 bir tarafından gelen 40 takım ve 582 sporcu katıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu 11-12 Ağustos ve 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde Spor Toto U18 Atletizm Ligi ve Spor Toto U20 Atletizm Ligi müsabakaları düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde yapılan müsabakalara Türkiye’nin 4 bir tarafından takım ve sporcular katıldı. Bu kapsamda 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Spor Toto U18 Atletizm Ligi Final yarışlarına erkeklerde 14, kadınlarda 10 olmak üzere toplam 24 takım 331 sporcusuyla yer aldı. 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Spor Toto U20 Atletizm Ligi finallerine erkeklerde 9 takım, kadınlarda 7 takım olmak üzere toplam 16 takım 251 sporcusuyla katıldı. Ayrıca yarışmalarda 65’er hakem görev aldı.
Pandemi kurallarına uyuldu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği 2 farklı spor organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde pandemi kurallarına uygun iki güzel organizasyon düzenlendiğini kaydeden Başkan Zolan, Büyükşehir olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç
PARTNER Yeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi Yeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:13
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.