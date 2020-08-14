YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de trafik ışıklarıyla ’Maskeni Tak’ çağrısı

Denizli’de trafik ışıklarıyla ’Maskeni Tak’ çağrısı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.Korona virüse karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.
Korona virüse karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki ana arter ve kavşaklarda yer alan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirildi. Kentin önemli kavşaklarında yer alan 50 dolayında trafik sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları ile sürücülere bir kez daha maske kullanımının önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesinin uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Denizli Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.