Denizli’de trafik ışıklarıyla ’Maskeni Tak’ çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.

Korona virüse karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki ana arter ve kavşaklarda yer alan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirildi. Kentin önemli kavşaklarında yer alan 50 dolayında trafik sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları ile sürücülere bir kez daha maske kullanımının önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesinin uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

