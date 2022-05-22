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Denizli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

22.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel lezzetler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle başladı.

Denizlili şeflerin sunumuyla gerçekleştirilen yemek tanıtımında yöresel ürünler beğeniye sunuldu.

Özellikle Ege yemekleri ve Denizli kebabının ilgi gördüğü etkinlikte kebap, keşkek, tarhana çorbası, irmik helvası ikram edildi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nda Denizli ve 19 ilçesinden asırlık tarifleri gündeme getirdiklerini ayrıca "Türk Mutfağı" kitabında yer alan lezzetleri yerli ve yabancı misafirlerin tadımına sunduklarını dile getirdi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ve diğer ilçe belediye başkanları katıldı.

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