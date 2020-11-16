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Denizli’de tütün kaçakçılarına 2 farklı operasyon: 3 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Denizli’de, tütün kaçakçılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi.

Denizli’de tütün kaçakçılarına 2 farklı operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de, tütün kaçakçılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken kaçak tütün ve makaronların yanı sıra cep telefonları ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent genelinde tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. KOM ekipleri, tütün kaçakçılığı yapan 3 şüphelinin kimliklerini tespit ederek takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından 3 şüpheliye yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken bin 520 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 64 kilogram tütün ve 3 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Denizli’de tütün kaçakçılarına 2 farklı operasyon: 3 gözaltı

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