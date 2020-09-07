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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.

Ekipler, zanlılarla bağlantılı 31 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1991 uyuşturucu hap, 564 gram esrar, 601 gram eroin, 475 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 tabanca ve 15 mermi, 27 av tüfeği fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira, 1504 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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