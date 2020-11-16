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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 215 gram sentetik uyuşturucu, bir gram eroin, 48 gram esrar, 9 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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