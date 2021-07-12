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Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı

12.07.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de vinç operatörü damat, düğün öncesinde gelini evinden vinçle aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de vinç operatörü damat, gelini evinin balkonundan vinçle aldı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Emre Karaoğlan, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde oturan gelin Melisa Armağan'ın (25) evine süslediği vinçle gitti.

Vinci apartmanın karşısına kuran, davul-zurna eşliğinde sokakta harmandalı oynadıktan sonra vincin sepetine ailesiyle binen Karaoğlu, Armağan'ın oturduğu ikinci katın balkonuna yanaştı.

Daha sonra birlikte vinç sepetine binen genç çift, edilen duanın ardından yola indirildi.

Emre Karaoğlan, gazetecilere, vinç operatörlüğüne başladıktan sonra böyle bir fikri hayata geçirmeyi çok istediğini belirterek, "Hayalimi bugün gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu yaşadık. Bunu yapmadan önce eşimden de izin aldım. Biraz zor ikna ettim. Alışılmışın dışında bir etkinlik olduğu için ilgi çekti. Farklı bir şeye imza atmış olduk." diye konuştu.

Melisa Karaoğlan da daha önce böyle bir şey yaşayacağını hiç düşünmediğini dile getirerek, "Duygusal bir insanım. Çok heyecanlandım. Korku yaşamadım. Güzel bir etkinlik oldu. Hayatlarımızı birleştirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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