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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polisin 15 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 91 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Eroin Uyuşturucu uyuşturucu ticareti

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