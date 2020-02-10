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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adres ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 15 ayrı adres ile otogarda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Otogarda yolcu otobüsünden inen şüphelinin valizinde 254 gram metamfetamin ile diğer adreslerde 41 gram eroin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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20 tutuklama Denizli Esrar metamfetamin Narkotik Operasyon Uyuşturucu

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