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Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı

01.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - LG Türkiye, Türkiye çapındaki yatırımlarına Denizli ile devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin ilk LG mağazası LG Brandshop Cng, son teknolojiye sahip ürünleri incelemek ve bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Teraspark Alışveriş Merkezi'nde yer alan LG Brandshop Cng'de, beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyaya, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, iki yerine dört yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV’ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

LG Brandshop Cng haftanın 7 günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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