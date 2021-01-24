Denizlispor 1-2 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor maça Pantilimon, Özer Özdemir, Fabiano, Kubilay Aktaş, Lopes, Murawski, Recep Niyaz, Ahmad Yasin, Sagal, Sacko, Rodallega 11'i ile başladı.

Fatih Karagümrük ise karşılaşmaya Viviano, Koray Altınay, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao, Bertolacci, Castro, Ndiaye, Borini, Mevlüt Erdinç 11'i ile çıktı.

dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fatih Karagümrük 1-0 üstün bitirdi.

dakikada ise rakip ceza sahasına sağdan sokulan Fatih Karagümrüklü Ndao, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-2 dakikada Denizlispor farkı 1'e indirdi. Ceza alanında topla buluşan Diskerud, golünü attı: 1-2

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 1-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Denizlispor'un ligdeki 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Fatih Karagümrük 30 puanla 8. sırada kendine yer bulurken, Denizlispor ise 14 puanla 21. ve son sırada kaldı.

