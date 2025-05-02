SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
42
42
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor

Denizlispor amatörde ilk 4 maç seyircisiz

Süper Lig'de başlayıp son 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek tarihinde ilk kez amatör kümeye gerileyen Denizlispor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de iç sahadaki ilk 4 maçında taraftar desteğinden yoksun olacak.

Denizlispor amatörde ilk 4 maç seyircisiz
Berker İşleyen

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta 26 Nisan Cumartesi günü kazansa kurtuluşunu ilan edeceği karşılaşmada Niğde Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalarak küme düşen yeşil-siyahlılara 90 dakika bitiminde yaşanan olayların faturası ağır oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Niğde Belediyespor önünde aynı sezon içinde iç sahada tribünde beşinci kez tekrarlanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi evinde seyircisiz oynama cezası verdi. Aynı maçta Denizli'ye taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de 3 maç seyircisiz oynama cezası çıktı. Başkan Fatih Aslan Kazancıo da 45 bin hak mahrumiyeti ve 76 bin 500 TL ceza aldı. Denizlispor taraftarları maçın ardından koltukları kırarak sahaya atmış, tribünde pankartları ateşe vermişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York Knicks, konferans yarı finaline yükseldiNew York Knicks, konferans yarı finaline yükseldi
NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Rosier bir bir anlattı! Beşiktaş'ta yaşananlar ağızları açık bıraktı... "Sen adam değilsin, çık dışarı"

Rosier bir bir anlattı! Beşiktaş'ta yaşananlar ağızları açık bıraktı... "Sen adam değilsin, çık dışarı"

Tarihe geçecek! Sara'nın bonservisi belli oldu

Tarihe geçecek! Sara'nın bonservisi belli oldu

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!

NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.