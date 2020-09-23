YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor-Antalyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek

Denizlispor-Antalyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor ve Antalyaspor müsabakasının hakemi belli oldu.

Denizlispor-Antalyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek

Yukatel Denizlispor ve Antalyaspor müsabakasının hakemi belli oldu. 28 Eylül’de Antalya Stadyumunda oynanacak olan maçı Halis Özkahya yönetecek.
Yukatel Denizlispor, 28 Eylül Pazartesi günü Süper Lig 3. Hafta karşılaşması olarak Antalyaspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Stadyumunda 20.00’da başlayacak olan maçın hakemlerini açıkladı. Yeşil siyahlı ekibin maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahyan’ın yardımcılık görevlerini ise Özgür Ertem ve Hüsnü Emre Çelimli üstlenecek. Ayrıca Özkahya’nın 2020-2021 Sezonunda ilk kez Süper Lig’de ilk kez düdük çalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Denizli Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.