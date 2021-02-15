Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 20 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Tedavileri sona eren Sacko, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmaya başladı.

Denizlispor, 20 Şubat 2021 Cumartesi günü 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanda İH Konyaspor karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Tedavileri sona eren Hadi Sacko, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalara başladı.

Dün oynanan İH Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Lopes, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

