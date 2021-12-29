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Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger'i omuzlarda taşıdılar!

29.12.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor'un kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Sünger, "Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum, iyiydim. Aldık dedim. Kim olursa olsun dedim. Penaltıyı bana attırdı hoca. Teşekkür ediyorum. 1 tane de kurtardım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger'i omuzlarda taşıdılar!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı penaltılar sonucunda eleyen Denizlispor'da yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken kaleci Abdulkadir Sünger, karşılaşma sonrasında konuştu.

"PENALTILAR BENİM DEDİM"

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Çok mutlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kaleci, "Çok güzel bir atmosfer oldu. Kazanmamız lazımdı. 6 maçtır yenilgi serimiz vardı. Kupa maçından mutlu dönmek istiyorduk. Allah'a şükürler olsun. İkinci yarı başında hızlı 2 gol yedik. Toparlandık ve 90+6'da attık. Penaltılara gidince 'Penaltılar benim' dedim. Kazandık. Çok mutluyum." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Penaltılarda takımla konuşmasını anlatan Sünger, "Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum, iyiydim. Aldık dedim. Kim olursa olsun dedim. Penaltıyı bana attırdı hoca. Teşekkür ediyorum. 1 tane de kurtardım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
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