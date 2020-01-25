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Denizlispor, Kasımpaşalı yıldızı transfer etti

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 25.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Denizlispor Kasımpaşa forması giyen Syam Ben Youssef'i kadrosuna kattı.

Denizlispor savunma hattına transfer yaptı! Yeşil siyahlılar, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Syam Ben Youssef'i renklerine bağladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa forması giyen savunma oyuncusu Syam Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Denizlispor Syam Ben Youssef Transfer

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