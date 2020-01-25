Denizlispor, Kasımpaşalı yıldızı transfer etti

Denizlispor savunma hattına transfer yaptı! Yeşil siyahlılar, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Syam Ben Youssef'i renklerine bağladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa forması giyen savunma oyuncusu Syam Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadesi kullanıldı.

