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Denizlispor Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Sivasspor'da forma giyen kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Çetin, "Hayırlı uğurlu olsun. Tolgahan kardeşime güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapımızı oluşturup ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat da transfer döneminin açılmasıyla beraber yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çünkü sayı olarak biraz fazla transfere ihtiyaç var. Tolgahan kardeşimiz, istediğimiz, güvendiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı. Kendisine sakatsız, gol yemeyeceği başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Hedefimiz doğrultusunda bize ciddi anlamda katkı sunacağına inanıyorum. Aramıza hoş geldin diyorum." dedi.

Tolgahan Acar ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, kulübü hedefi olduğu için tercih ettiğini ve Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

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denizlispor Tolgahan Acar

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