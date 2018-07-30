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Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Ozan Tufan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cocu'nun kadroda düşünmediği Ozan Tufan'a La Liga ekibi Deportivo'nun talip olduğu ve Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Geçen sezon gözden düşen Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktör Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik adamın Ozan için olumsuz rapor verdiği belirtildi.

Fenerbahçe ile ile iki yıl daha sözleşmesi olan bu futbolcuya İspanya'dan Deportivo'nun talip olduğu öğrenildi. Deportivo'nun Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı.

Geçen sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan deportivo

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