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Deprem bölgesine ekip ve araç desteği

14.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediyesi tarafından, deprem bölgesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere 14 personel ve 3 temizlik aracını Hatay ve Kahramanmaraş’a gönderildi.

Deprem bölgesine ekip ve araç desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesine adeta çıkarma yaptı. Depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay ve Kahramanmaraş’a depremin ardından çok sayıda itfaiye ve iş makinesi ile birlikte personel gönderen Nevşehir Belediyesi, bu bölgedeki araç ve personel sayısını arttırıyor.

Nevşehir Belediyesi son olarak Hatay’daki temizlik çalışmalarında görev almak üzere 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve beraberinde 9 temizlik görevlisi ile birlikte, Kahramanmaraş’taki hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere 5 teknik personelini bu kentlere gönderdi.


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