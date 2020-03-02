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Deprem değerlendirme toplantısı düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Malatya’da, 5 ilçede deprem hasar tespitlerinin büyük oranda tamamlandığı belirtilip, ön hasar tespit çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi.Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2.

Deprem değerlendirme toplantısı düzenlendi

Malatya’da, 5 ilçede deprem hasar tespitlerinin büyük oranda tamamlandığı belirtilip, ön hasar tespit çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi.
Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2. Nolu Toplantı Salonunda deprem değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Baruş toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yeşilyurt ilçelerimizde konutlar ve müştemilatlarında önemli hasarlar meydana geldi. Bunların tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Diğer ön hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca diğer illerimizden gelen takviye ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmalarına devam edecekler ve duruma vakıf olacağız. Bu gün itibariyle ilimizdeki depremden sonra meydana gelen durum ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Bu yapılan tespitler muadelesinde vatandaşlarımızın bu süreci atlatabilmesi için sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için elimizden gelen ne gayret varsa onu sergileme yönünde çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da talepleri dikkate alınarak bundan sonraki süreci de birlikte yöneteceğiz. Çevre Şehircilik ve Bakanlığımızın konutlarla ilgili hasar tespiti çalışmaları var, diğer iyileştirme tedbirleri ile ilgili de Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz, diğer kurumlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar var. Bunları da tek tek ele alıp eksikliklerimiz neler yapılması gereken hususlar neler birlikte değerlendireceğiz” dedi.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte son durum ile ilgili yapılması gerekenler planlandı.
Tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, vali yardımcıları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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