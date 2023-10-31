YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremin merkez üssü Elbistan'da 350 köy konutu teslimata hazır

Depremin merkez üssü Elbistan'da 350 köy konutu teslimata hazır

31.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 3 kırsal mahallede yapımı tamamlanan 350 tek katlı köy tipi kalıcı afet konutu teslimata hazırlandı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ilçesindeki Yapraklı, Akbayır ve Büyükyapalak mahallelerinde yapımı tamamlanan köy tipi kalıcı afet konutlarından 350'si hazırlandı. Konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 20 bin bağımsız bölümün depremden etkilendiğini ifade eden Gürbüz, bunlardan 3 bininin kırsal mahallerde bulunan yapılar olduğunu dile getirdi.

Depremin hemen ardından devletin depremzedeler için konut çalışmalarına başladığını hatırlatan Gürbüz, havaların soğuması ve kışın yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandığını belirtti.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) kent merkezindeki çalışmaları yürütürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün de kırsal mahallelerdeki çalışmaları yürüttüğünü anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:

"800 kırsal konutun ihalesi yapıldı. 650 konutun inşasına başlandı. Bugün itibarıyla 350 konut teslim aşamasına geldi, teslimata hazır. Birçok kırsal mahallemizde hummalı çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Yerinde Dönüşüm projesine başvuran vatandaşlarımıza da devletimiz yardım ediyor. Kendi imkanlarıyla bu çalışmaları yürütüyor. Bizim amacımız kış gelmeden bir an önce vatandaşlarımıza en hızlı şekilde en çok konutu teslim etmek. Zannediyorum önümüzdeki 6'ncı ay, çalışmaları başlayan konutların tamamı bitmiş olacak."

Köy tipi afet konutlarının depreme karşı dirençli, yönetmeliklere uygun ve ailelerin rahatlıkla yaşayabileceği konforlu evler olduğunu aktaran Gürbüz, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da engelli vatandaşlara medikal malzeme desteğiVan’da engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktıMuğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı
Zonguldak Belediyesi’nden minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepkiZonguldak Belediyesi’nden minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepki
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan konut mahalle

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:21
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Flora eczanesi
Onikisubat
Deva eczanesi
Cagliyancerit
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Poyraz eczanesi
Dulkadiroglu
Nar eczanesi
Onikisubat
Aras eczanesi
Dulkadiroglu
Saglik eczanesi
Pazarcik
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Canlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.