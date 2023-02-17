Depremzede aile Antakya'dan geldikleri Çerkezköy'de doğan çocuklarına "Miraç" adını verdi

Depremleri memleketleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Durmaz ailesinin sarsıntının ilk saniyelerinde boşalttığı evleri bir süre sonra yıkıldı.

Asiye ve Turgut Durmaz çifti dört çocuklarını da alarak yakınları bulunan Çerkezköy'e geldi.

Hamile olan Asiye Durmaz'ın sancılarının tutması üzerine yakınları tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kandil günü dünyaya gelen Durmaz ailesinin yeni üyesine "Miraç" adı verildi.

Aileyi Çerkezköy Belediyesi çalışanları da ziyaret ederek çeşitli armağanlar verdi.

