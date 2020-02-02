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Depremzedelere Konteyner Kent’te barınma imkanı

MALATYA HABERLERİ  | 02.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Malatya’da depremde evi hasar görüp oturulamayacak olan depremzedelere Konteyner Kent’te barınma imkanı sağlanacak.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlarımızdan hasarlı evin sahibi olanlara 11 bin TL ve konutta kiracı durumda olanlara 5 bin TL kira yardımı yapılmaktadır.

Depremzedelere Konteyner Kent’te barınma imkanı

Malatya’da depremde evi hasar görüp oturulamayacak olan depremzedelere Konteyner Kent’te barınma imkanı sağlanacak.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlarımızdan hasarlı evin sahibi olanlara 11 bin TL ve konutta kiracı durumda olanlara 5 bin TL kira yardımı yapılmaktadır. Söz konusu yardımlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kesin hasar tespitinin ardından hak sahiplerine ödenmektedir. Yardım taleplerine ilişkin başvurular Valiliğimiz önünde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait çadırlarda kabul edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Depremde konutunun yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle geçici barınma imkanı olmayan vatandaşların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait çadırlarda başvuru yapmaları halinde kendilerine Yeşilyurt İlçesinde bulunan Beydağı Geçici Barınma Merkezi olarak bilinen Konteyner Kent’te barınma imkanı sağlanacağının bildirildiği açıklamada, Barınma Merkezi’nde geçici barınma talep eden vatandaşlara kira yardımı ödenmeyeceği vurgulandı.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Elemendik mevki Fatih Mahallesinde göçmenler için kurulan ve birkaç yıl Suriyelilerin kaldığı yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteli Beydağı Geçici Barınma Merkezi geçen aylarda boşaltılmıştı.

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