Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde biriken borçlarını ödemeyen çiftçi ve sulama birliklerinin enerji tedariğinin durdurulacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede tarımsal sulamada kullanılan enerji miktarının önceki yıllara göre yüzde 350 arttığı, bu tüketim artışının şirkete 800 milyon lira ek yük getirdiği ifade edildi.

Su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizdeki su kaynaklarının zaten kısıtlı olduğunun bilincindeyiz. Çiftçilerimize gerek verimli sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama gerektiren ürünler yerine farklı alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Bunu bir hizmet ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bölgede tarımsal sulama ihtiyacı büyük oranda yer altından su motorları ile çekilerek karşılanıyor. Yer altı sularının kuraklık nedeniyle yıldan yıla azalması ise suya ulaşmak için daha derin kuyu açılmasını gerektiriyor. Bu durum daha fazla elektrik tüketimi ve yüksek enerji maliyeti anlamına geliyor."