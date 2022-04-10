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Derbi heyecanı başladı! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

10.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanacak. Yeni sezonda ligde istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Büyük derbiye dair pek çok soru sorulmaya başlandı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçına dair merak edilenler!

Derbi heyecanı başladı! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev mücadelesine sayılı saatler kala iki takımın da ilk 11'leri netleşmeye başladı. Bu büyük mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbide gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan debi saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Min-Jae Kin, Atilla Szalazi, Miguel Cresspo, Miha Zajc, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Enner Valencia

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Van Aanholt, Omar E, Sacha Boey, Arda Turan, Marcao, Ryan Babel, Feghouli, Kerem, Bafetimbi Gomis

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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