Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.
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