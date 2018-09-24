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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Haliz Özkahya oldu.

Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Haliz Özkahya VAR

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