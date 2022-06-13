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Derby County futbolcusu Louie Sibley'in kız arkadaşı canını zor kurtardı! İğrenç saldırı...

13.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derby County futbolcusu Louie Sibley'in kız arkadaşı İngiltere'de iğrenç bir saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen biri tarafından sokak ortasında defalarca yumruklanıp, duvardan duvara vurulan genç kız bilincini kaybetti. Apar topar hastaneye kaldırılan genç kızın durumu şimdilik iyi.

Derby County futbolcusu Louie Sibley'in kız arkadaşı canını zor kurtardı! İğrenç saldırı...

İngiltere'nin köklü takımlarından Derby County'de top koşturan Louie Sibley'in kız arkadaşı saldırıya uğradı. Pazar günü 02.00 sularında sokak ortasında saldırıya uğrayan genç kadın bilincini bile kaybetti.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: DUVARDAN DUVARA VURDU

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Olay karşısında şok yaşadıklarını söyleyen görgü tanıkları durumu polise anlattı. "Kadına vurmadan önce yerde metlerce sürükledi ve duvardan duvara çarptı. Kadın bu olaydan sonra bilincini kaybetti ve hareket etmemeye başladı. Adam hıncını alamadı ve onlarca kez tokat attı." İngiliz polisi, bu saldırıyı yapan iğrenç adamı her yerde arıyor...


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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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