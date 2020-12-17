Derebeyleri Taraftarlar Derneği Taraftar Dergisinin ilk sayısını Gürkan’a sundu

Malatyaspor’un taraftar derneği Derebeyleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek derneğin çıkardığı derginin ilk sayısını hediye ettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yeni Malatyasporumuz un başarısı bizim mutluluk sebebimizdir. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender Kaya ve yönetimi bizleri ziyaret ederek, çıkarmış oldukları derginin yeni sayısını takdim ettiler. Vefakar ve cefakar Derebeylerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verildi.

