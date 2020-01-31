Dereceye giren Didimli öğrenciler onurlandırıldı

Aydın ili genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren Didimli öğrenciler plaketle ödüllendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın il genelinde düzenlenen çeşitli yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ödüllendirildi. Müdürlük makamında gerçekleşen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim’deki öğrencilerin il genelindeki bir çok yarışma ve müsabakada ilçeyi temsil ettiğini ve elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdığını belirtti. Öğrencilere başarılarının sürmesi temennisinde bulunan Akdemir, dereceye giren öğrencilere eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Konuşmanın ardından il genelinde dereceye giren öğrencilere plaket verilirken, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



