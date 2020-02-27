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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS HABERLERİ  | 27.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasına Sivas’tan katılarak il bazında derece elde eden öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Yarışma hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Selim Baş, eğitim çağındaki öğrencilerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya aralarında Sivas’ın da bulunduğu 78 ilden katılım sağlandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasına Sivas’tan katılarak il bazında derece elde eden öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.
Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Yarışma hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Selim Baş, eğitim çağındaki öğrencilerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya aralarında Sivas’ın da bulunduğu 78 ilden katılım sağlandığını söyledi. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 68 ilden gelen eserlerin dereceye girdiğini ve derece elde eden eserlerin belirlendiğini kaydeden Baş, Sivas’ta Koyulhisar Münire-Mustafa Aydoğdu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8/B sınıfı öğrencisi Nisanur Tütüncü’nün birinci, Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlkokulu 8/B sınıfı öğrencisi Alihan Atalay’ın ikinci, Merkez Behrampaşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esmanur Gülle’nin ise üçüncü olduğunu ifade etti.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas’ta öğrencilerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin içerisinde yer almaları için de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Spor Sivas ve Sanat Sivas projeleri ile öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerinin keşfedildiğini dile getiren Savaşçı, "Öğrencilerimizin bu yarışmaya katılarak elde etmiş oldukları başarı bizleri mutlu etti. İnşallah, bu tür önemli çalışmalar; geleceğin ressamları, sanatçıları ve şampiyon sporcularının yetişmesine katkı sağlayacaktır. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin başarısında pay sahibi olan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Savaşçı ve Baş daha sonra öğrencilere ödül ve hediyelerini takdim etti.

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