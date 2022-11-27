Deschamps'tan maç sonu açıklama: Geliştirmemiz gereken şeyler var

Karşılaşmada iki golü de atan Mbappe'ye övgü dolu sözler söyleyen Fransız teknik adam, "Mbappe, sıra dışı bir oyuncu. Fark yaratma yeteneğine sahip. Savunma oyuncuları tarafından faule maruz kaldı ancak yanında tehlike yaratabilecek başka oyuncuların da olması ona alan sağladı." diye konuştu.

23 yaşındaki yıldız için "O bir lokomotif" diyen Deschamps, "Takıma katıldı ve bu Dünya Kupası'nda hedefini kazanmak olarak belirledi. Harika bir Mbappe'ye ihtiyacımız var. O yaptıklarıyla takımın lideri." dedi.

Karim Benzema'nın sakatlanmasının ardından Kylian Mbappe'nin üstündeki sorumluluğun arttığı yönünde gelen tespite katılmadığını söyleyen başarılı teknik adam son olarak, "Rakip, Avustralya'dan daha kaliteliydi. Hücumda tehlikeli olma yeteneğimizi koruduk. Daha fazla oyuncu ile hücuma çıktı. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var ama bence iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

