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Detroit Pistons 104 - 127 Milwaukee Bucks

NBA HABERLERİ  | 23.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

NBA'de Detroit Pistons'ı 127-104 yenen Milwaukee Bucks, play-off ilk tur serisini 4-0 kazandı.

Detroit Pistons 104 - 127 Milwaukee Bucks

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'a konuk olduğu Doğu Konferansı play-off ilk tur 4. karşılaşmasından 127-104 galip ayrıldı ve seriyi 4-0 üstünlükle tamamladı.

2001'den bu yana ilk kez play-off'larda tur atlayan Bucks, konferans yarı finalinde Boston Celtics'in rakibi oldu.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 41 sayıyla play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Khris Middleton 18 sayı, Eric Bledsoe 16 sayı, 5 asist ve Ersan İlyasova 4 sayı, 9 ribaunt, 3 asist üretti.

Pistons'ta Reggie Jackson'ın 26 sayı, 7 asist, Blake Griffin'in 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Andre Drummond'ın 15 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

JAZZ İLK GABİYETİNİ ALDI
Utah Jazz, Houston Rockets'a karşı 3-0 geride olduğu Batı Konferansı play-off ilk tur serisinin 4. karşılaşmasını 107-91 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi.

Ev sahibi Jazz'da Donovan Mitchell, 19'u son çeyrekte 31 sayı attı. Jae Crowder 23 sayı, Ricky Rubio da 18 sayı, 11 asistle oynadı.

Rockets'ta James Harden 30 sayı, Chris Paul ise 23 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla mücadele etti. Serinin 5. maçı Houston'da oynanacak.

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