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Dev kulüp açıkladı! Jean-Paul Boetius'te tümör tespit edildi

22.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Hertha Berlin'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Paul Boetius'ten üzücü bir haber geldi. Berlin ekibinden yapılan açıklamada, Hollandalı yıldızda tümör tespit edildiği açıklandı. İşte detaylar...

Dev kulüp açıkladı! Jean-Paul Boetius'te tümör tespit edildi
Jean-Paul Boetius

Jean-Paul Boetius

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hertha BSC Berlin
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Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'tan üzücü bir haber geldi. Hollandalı orta saha oyuncusunun testisinde tümör tespit edildiği açıklandı.

BOETIUS'UN SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

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Berlin ekibinden yapılan açıklamada, "Jean-Paul Boetius şimdilik bir mola vermek zorunda. Çarşamba günü yapılan ürolojik muayenede testisinde cerrahi olarak çıkarılması gereken bir tümör teşhis edildi. Yeni bulgular olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Tüm desteğimiz seninle Djanga" ifadelerine yer verildi.

HALLER, TESTİS KANSERİ TANISI ALMIŞTI

Sebastien_Haller_Borussia_Dortmund_2022

Bilindiği üzere yakın zamanda Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği Sebastian Haller, testis kanseri tanısı almıştı. Yıldız golcü, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmeyi istediğini ifade etmişti.

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