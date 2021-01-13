Dev sağlık yatırımları gün sayıyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile beraber yapımına devam edilen 75 yataklı Bünyan İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yakın zamanda planlanan 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi inşaatında Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile beraber incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgiler alan Benli, “Bir yandan pandemi ile mücadele ederken, bir yandan da sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ederken, Bünyan, Yahyalı ve Develi ilçelerimizde ki hastane inşaatları da son aşamaya geldi. 11 Mart’ta korona virüsün ülkemizde görülmesinin sağlık sektörünün üzerindeki yük arttı. Bir taraftan virüsle mücadele ederken, bir taraftan da Kayseri’mizdeki yatırımları takip ettik. Şuan da Bünyan ilçemizde inşaatı tamamlanmak üzere olan ilçe devlet hastanesindeyiz. 75 yataklı bu hastanemiz, açıldığında Bünyanlı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. “Aşkla koşan yorulmazmış” düsturundan hareketle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız olmaz üzere Belediye Başkanımız Özkan Altun ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Altun ise; “Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yapılan devlet hastanemizin son durumu ve ilçemizde sunulan sağlık hizmetleri hakkında çeşitli istişarelerde bulunduk. İnşallah kısa zaman içerisinde 75 Yataklı Yeni Bünyan Devlet Hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

