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Develi’de doğalgaz abone sayısı 15 bin 500’e ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserigaz Develi yetkilisi Mahmut Öztürk ve ilgili birim sorumlularıyla bir araya gelerek mevcut ve yapılacak doğalgaz çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.15.500 aboneye ulaşılan Develi’de özellikle yeni devlet hastanesi ve çevresi başta olmak üzere yeni açılan yollarda doğalgaz hizmetlerinin nasıl götürüleceği noktasında bilgiler alıp değerlendirmelerde bulunan Başkan Cabbar, “Birçok il merkezinde dahi yokken merkez mahallelerimiz doğalgaz imkanına kavuştu.

Develi’de doğalgaz abone sayısı 15 bin 500’e ulaştı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserigaz Develi yetkilisi Mahmut Öztürk ve ilgili birim sorumlularıyla bir araya gelerek mevcut ve yapılacak doğalgaz çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.
15.500 aboneye ulaşılan Develi’de özellikle yeni devlet hastanesi ve çevresi başta olmak üzere yeni açılan yollarda doğalgaz hizmetlerinin nasıl götürüleceği noktasında bilgiler alıp değerlendirmelerde bulunan Başkan Cabbar, “Birçok il merkezinde dahi yokken merkez mahallelerimiz doğalgaz imkanına kavuştu. Öyle ki inşallah bütün kırsal mahallelerimizde bile bu hizmeti görmemiz çok zaman almayacaktır. Yürütülecek yeni çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz Mahmet Bey’e ve tüm Kayserigaz yetkililerine ve personellerine çalışmalarında başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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