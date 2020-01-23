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Develi’de İdlib için yardım tırları yola çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi ile Develi İlçe Müftülüğü tarafından 20 gün boyunca organize edilen yardım kampanyası sonunda yüklenen tırlar İdlib’deki savaş mağdurları için yola çıktı.Kayseri genelinde 21 tır insani yardım malzemesi toplandığını bunun da 5 tanesinin Develi’den toplandığını belirten Develi Müftüsü Zekeriya Koçak desteklerinden dolayı Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve tüm yardımsever Develililere teşekkürlerini iletti.İdlib’deki masumların savaş gibi büyük bir felaketin yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele ettiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “20 gün boyunca gece-gündüz demeden büyük bir fedakarlık ortaya koyarak yardımları toplayan ve bunları ihtiyaç durumuna göre sınıflayan belediyemiz ve müftülüğümüz personeline çok teşekkür ediyorum.

Develi Belediyesi ile Develi İlçe Müftülüğü tarafından 20 gün boyunca organize edilen yardım kampanyası sonunda yüklenen tırlar İdlib’deki savaş mağdurları için yola çıktı.
Kayseri genelinde 21 tır insani yardım malzemesi toplandığını bunun da 5 tanesinin Develi’den toplandığını belirten Develi Müftüsü Zekeriya Koçak desteklerinden dolayı Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve tüm yardımsever Develililere teşekkürlerini iletti.
İdlib’deki masumların savaş gibi büyük bir felaketin yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele ettiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “20 gün boyunca gece-gündüz demeden büyük bir fedakarlık ortaya koyarak yardımları toplayan ve bunları ihtiyaç durumuna göre sınıflayan belediyemiz ve müftülüğümüz personeline çok teşekkür ediyorum. İlçe Müftümüz Zekeriya Koçak’a da bu süreçteki hassasiyetinden ve gayretinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Develimiz yine kendisine yakışanı yapmıştır. Yardımsever hemşerilerimizin destekleriyle 5 tıra yüklenen insani yardım malzemelerinin İdlib’de yaraların sarılmasına, acıların dinmesine vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.
İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak’ın duasının ardından tırlar İdlib’deki savaş mağdurlarına yardım için yola çıktı.

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